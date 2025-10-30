  1. Home
Karnataka announces 2025 Rajyotsava Awards — here’s the complete list of 70 recipients

News Network
October 30, 2025

Bengaluru: The Karnataka government has released the official list of recipients for the 2025 Karnataka Rajyotsava Awards, honouring 70 individuals across diverse fields — including actor Prakash Raj — for their outstanding contributions to society.

For the first time, the awards were finalised without an open call for applications. Recipients were chosen on the basis of district representation and social contribution, said Minister Shivraj Tangadagi at a press briefing held at Vidhana Soudha on Thursday.

“The selection was made based on district-wise and social parameters. Most of those recommended by the advisory committee were approved. The committee met four to five times to finalise the deserving candidates,” the minister said.

In a first, two achievers from the Samagara Haralayya community have been recognised this year. Following a prior decision, no organisations were considered for the award in this edition.

A total of 12 women are among this year’s honourees. Minister Tangadagi noted that some had submitted self-nominations, which were accepted as they were found deserving.

Each award carries a 25-gram gold medal and a cash prize of ₹5 lakh. The felicitation ceremony will be held on 1 November at Ravindra Kalakshetra, Bengaluru, at 6 pm.

List of Awardees 2025

Literature

•    Prof. Rajendra Chenni – Shivamogga
•    Thumbadi Ramayya – Tumakuru
•    Prof. R. Sunandamma – Chikkaballapur
•    Dr. H. L. Pushpa – Tumakuru
•    Rahamat Tarikere – Chikkamagaluru
•    H. M. Poojar – Vijayapura

Folklore

•    Basappa Bharamappa Choudki – Koppal
•    B. Thakappa Kannur – Shivamogga
•    Sanningappa Satteppa Mushennagol – Belagavi
•    Hanumantappa, Marappa, Chilangi – Chitradurga
•    M. Thopanna – Kolar
•    Somanna Dundappa Dhanagonda – Vijayapura
•    Sindhu Gujaran – Dakshina Kannada
•    L. Mahadevappa Udigal – Mysuru

Music / Dance

•    Devendrakuamr Pattar – Koppal
•    Madivalayya Sali – Bidar
•    Prof. K. Ramamurthy Rao – Mysuru

Cinema / Television

•    Prakash Raj – Dakshina Kannada
•    Vijayalakshmi Singh – Kodagu

Administration / Medical

•    H. Siddayya, IAS (Retd.) – Bengaluru South (Ramanagara)
•    Dr. Aalamma Maranna – Tumakuru
•    Dr. Jayaranganath – Bengaluru Rural

Social Service

•    Sulagitti Eeramma – Vijayanagar
•    Fakkeeri – Bengaluru Rural
•    Corine Antoinette Rasquinha – Dakshina Kannada
•    Dr. N. Sitarama Shetty – Udupi
•    Konandur Lingappa – Shivamogga

Sculpture / Crafts / Visual Art

•    Umesh Pambada – Dakshina Kannada
•    Dr. Ravindra Korishetti – Dharwad
•    K. Dinesh – Bengaluru
•    Shantaraju – Tumakuru
•    Jaffer Mohiyuddin – Raichur
•    Penna Obalappa – Bengaluru Rural
•    Shanti Bai – Ballari
•    Pundalik Shastri (Budabudake) – Belagavi

Kannadigas Abroad / Outside State

•    Zakariya Bajpe (Saudi Arabia)
•    P. V. Shetty (Mumbai)

Environment

•    Ramegowda – Chamarajanagar
•    Mallikarjun Ningappa – Yadgir

Agriculture

•    Dr. S. V. Hittalamani – Haveri
•    M. C. Rangaswamy – Hassan

Media

•    K. Subramanya – Bengaluru
•    Amshi Prasanna Kumar – Mysuru
•    B. M. Haneef – Dakshina Kannada
•    M. Siddharaju – Mandya

Science & Technology

•    Ramayya – Chikkaballapur
•    Air Marshal Philip Rajkumar – Davanagere
•    Dr. R. V. Nadagouda – Gadag

Cooperation

•    Shekharagouda V. Malipatil – Koppal

Yakshagana / Theatre / Performing Arts

•    Kota Suresh Bangera – Udupi
•    Airbail Anand Shetty – Udupi
•    Krishna Parameshwara Hegde (K. P. Hegde) – Uttara Kannada
•    Gunduraj – Hassan
•    H. M. Paramashivayya – Bengaluru South (Ramanagara)
•    L. B. Sheikh (Master) – Vijayapura
•    Bangarappa Khudanpur – Bengaluru
•    Mime Ramesh – Dakshina Kannada
•    D. Ratnamma Desai – Raichur

Education

•    Dr. M. R. Jayaram – Bengaluru
•    Dr. N. S. Ramegowda – Mysuru
•    S. B. Hosamani – Kalaburagi
•    Nagaraju – Belagavi

Sports

•    Ashish Kumar Ballal – Bengaluru
•    M. Yogendra – Mysuru
•    Dr. Babina N. M. (Yoga) – Kodagu

Judiciary

•    Justice P. B. Bhajantri (Pavankumar Bhajantri) – Bagalkote

Sculpture / Painting / Handicraft
•    Basanna Monappa Badiger – Yadgir
•    Nagalingappa G. Gangur – Bagalkote
•    B. Maruti – Vijayanagar
•    L. Hemashekar – Mysuru

October 30,2025

NRI entrepreneur Zakariya Jokatte, founder of Saudi Arabia’s Al Muzain Company, has been named one of the recipients of the 2025–26 Karnataka Rajyotsava Awards.

The award, announced by the Department of Kannada and Culture, recognises him under the Non-Resident Kannadiga (NRI) category for his business achievements and social work.

Expressing surprise over the award Zakariya said: “I never applied for it. Some friends must have nominated me quietly. I grew up in poverty, so I know what it means to struggle. Helping others has always been my way of giving back.”

“This honour is both a joy and a reminder of my responsibility to society,” he added.

Born in 1958 in Thokur near Mangaluru, Zakariya is the eldest of five children. He left school early and began working small jobs, including selling jaggery and welding, before moving abroad for labour work. He recalls carrying cement up 28 floors during his early years in the Gulf.

In 2008, he founded Al Muzain Manpower Company in Jubail with his son and three employees. The firm now employs more than 8,000 workers, with plans to expand to 10,000 by 2027.

Over the years, Zakariya has diversified his business interests across Saudi Arabia, the UAE, Bahrain, Oman, Qatar, Kuwait, London and India. He has also invested in education, establishing an international school in Al Khobar in partnership with Yenepoya Institutions, and plans to launch a hospital and medical college.

Based in Bolar, Mangaluru, Zakariya is also known for his philanthropic work. Through the M Friends Charitable Trust, Hidaya Foundation and Zara Family Charity Trust, he supports welfare projects for disadvantaged communities.

October 27,2025

Mangaluru, Oct 27. The School Education and Literacy Department in Dakshina Kannada is implementing a rigorous plan to recover approximately 20 lost working days this academic year. Following time lost due to heavy monsoons and the recent extension of Dasara holidays for the socio-economic census, schools will soon see mandatory extra classes and classes scheduled even on certain government holidays.

The district’s Deputy Director of Public Instruction (DDPI), G. S. Shashidhar, confirmed that a target of 244 working days must be met in every academic year. "We are now charting out detailed plans to compensate for the significant loss of days," he stated.

The compensatory measures, for which an official circular is expected shortly, will involve extending the school day by one hour for both primary and high school students across the district.

Furthermore, the DDPI mentioned that there is a proposal to conduct classes on certain government holidays, particularly those marking 'Jayantis' (birth anniversaries). However, he clarified that Sundays will remain holidays to ensure adequate rest for both students and teachers. Full-day classes on Saturdays have already been implemented as part of the initial strategy.

The move has been largely welcomed by school administrators, who see it as a necessary step to ensure the comprehensive coverage of the syllabus. A government high school headmistress pointed out, "Post-Dasara, many academic days are dedicated to co-curricular activities like sports meets and Prathibha Karanji events. These extra classes will significantly help us to complete the curriculum on time."

The practice of holding special classes is not new to the region; several government and aided schools had already begun conducting extra classes for SSLC students on holidays even before the Dasara break. These new, district-wide measures aim to systematize the recovery process, ensuring all students catch up on lost instructional time and maintain academic momentum.

October 24,2025

Mangaluru, Oct 24: A 49-year-old woman was swindled out of Rs 11.45 lakh in a sophisticated online investment scam. According to a complaint lodged with Konaje police, the victim discovered a stock market advertisement on Facebook. After clicking the link, her number was added to a WhatsApp group named “NUVAMA-J289HIGH-Energy Growth Circle.”

In the group, a woman identifying herself as Ananya Verma persuaded the complainant that she could earn substantial profits through online stock trading. The accused then collected her personal details and opened an account in her name on an app called “NUVAMA.”

Subsequently, two individuals, Prof Shiv Sehgal and Ananya Verma, allegedly conducted online sessions to convince the complainant to invest in the stock market. Following their advice, she transferred a total of Rs 11.45 lakh from her and her husband’s bank accounts to multiple accounts controlled by the accused between September 25 and October 9.

When the complainant attempted to withdraw her investment, she received no response from the WhatsApp group members. She has now approached the police, urging legal action against those responsible for the online fraud.

Awareness Note: Authorities advise caution while responding to social media investment schemes, verifying the authenticity of online financial platforms, and never sharing personal banking details with unverified individuals.

