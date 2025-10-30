Karnataka announces 2025 Rajyotsava Awards — here’s the complete list of 70 recipients

Bengaluru: The Karnataka government has released the official list of recipients for the 2025 Karnataka Rajyotsava Awards, honouring 70 individuals across diverse fields — including actor Prakash Raj — for their outstanding contributions to society.
For the first time, the awards were finalised without an open call for applications. Recipients were chosen on the basis of district representation and social contribution, said Minister Shivraj Tangadagi at a press briefing held at Vidhana Soudha on Thursday.
“The selection was made based on district-wise and social parameters. Most of those recommended by the advisory committee were approved. The committee met four to five times to finalise the deserving candidates,” the minister said.
In a first, two achievers from the Samagara Haralayya community have been recognised this year. Following a prior decision, no organisations were considered for the award in this edition.
A total of 12 women are among this year’s honourees. Minister Tangadagi noted that some had submitted self-nominations, which were accepted as they were found deserving.
Each award carries a 25-gram gold medal and a cash prize of ₹5 lakh. The felicitation ceremony will be held on 1 November at Ravindra Kalakshetra, Bengaluru, at 6 pm.
List of Awardees 2025
Literature
• Prof. Rajendra Chenni – Shivamogga
• Thumbadi Ramayya – Tumakuru
• Prof. R. Sunandamma – Chikkaballapur
• Dr. H. L. Pushpa – Tumakuru
• Rahamat Tarikere – Chikkamagaluru
• H. M. Poojar – Vijayapura
Folklore
• Basappa Bharamappa Choudki – Koppal
• B. Thakappa Kannur – Shivamogga
• Sanningappa Satteppa Mushennagol – Belagavi
• Hanumantappa, Marappa, Chilangi – Chitradurga
• M. Thopanna – Kolar
• Somanna Dundappa Dhanagonda – Vijayapura
• Sindhu Gujaran – Dakshina Kannada
• L. Mahadevappa Udigal – Mysuru
Music / Dance
• Devendrakuamr Pattar – Koppal
• Madivalayya Sali – Bidar
• Prof. K. Ramamurthy Rao – Mysuru
Cinema / Television
• Prakash Raj – Dakshina Kannada
• Vijayalakshmi Singh – Kodagu
Administration / Medical
• H. Siddayya, IAS (Retd.) – Bengaluru South (Ramanagara)
• Dr. Aalamma Maranna – Tumakuru
• Dr. Jayaranganath – Bengaluru Rural
Social Service
• Sulagitti Eeramma – Vijayanagar
• Fakkeeri – Bengaluru Rural
• Corine Antoinette Rasquinha – Dakshina Kannada
• Dr. N. Sitarama Shetty – Udupi
• Konandur Lingappa – Shivamogga
Sculpture / Crafts / Visual Art
• Umesh Pambada – Dakshina Kannada
• Dr. Ravindra Korishetti – Dharwad
• K. Dinesh – Bengaluru
• Shantaraju – Tumakuru
• Jaffer Mohiyuddin – Raichur
• Penna Obalappa – Bengaluru Rural
• Shanti Bai – Ballari
• Pundalik Shastri (Budabudake) – Belagavi
Kannadigas Abroad / Outside State
• Zakariya Bajpe (Saudi Arabia)
• P. V. Shetty (Mumbai)
Environment
• Ramegowda – Chamarajanagar
• Mallikarjun Ningappa – Yadgir
Agriculture
• Dr. S. V. Hittalamani – Haveri
• M. C. Rangaswamy – Hassan
Media
• K. Subramanya – Bengaluru
• Amshi Prasanna Kumar – Mysuru
• B. M. Haneef – Dakshina Kannada
• M. Siddharaju – Mandya
Science & Technology
• Ramayya – Chikkaballapur
• Air Marshal Philip Rajkumar – Davanagere
• Dr. R. V. Nadagouda – Gadag
Cooperation
• Shekharagouda V. Malipatil – Koppal
Yakshagana / Theatre / Performing Arts
• Kota Suresh Bangera – Udupi
• Airbail Anand Shetty – Udupi
• Krishna Parameshwara Hegde (K. P. Hegde) – Uttara Kannada
• Gunduraj – Hassan
• H. M. Paramashivayya – Bengaluru South (Ramanagara)
• L. B. Sheikh (Master) – Vijayapura
• Bangarappa Khudanpur – Bengaluru
• Mime Ramesh – Dakshina Kannada
• D. Ratnamma Desai – Raichur
Education
• Dr. M. R. Jayaram – Bengaluru
• Dr. N. S. Ramegowda – Mysuru
• S. B. Hosamani – Kalaburagi
• Nagaraju – Belagavi
Sports
• Ashish Kumar Ballal – Bengaluru
• M. Yogendra – Mysuru
• Dr. Babina N. M. (Yoga) – Kodagu
Judiciary
• Justice P. B. Bhajantri (Pavankumar Bhajantri) – Bagalkote
Sculpture / Painting / Handicraft
• Basanna Monappa Badiger – Yadgir
• Nagalingappa G. Gangur – Bagalkote
• B. Maruti – Vijayanagar
• L. Hemashekar – Mysuru
