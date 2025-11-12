  1. Home
Missed Karnataka caste census? You can still participate online till Nov 30

News Network
November 12, 2025

The Karnataka State Commission for Backward Classes has once again extended the deadline for citizens who were unable to participate in the state’s Social and Educational Survey, popularly known as the “caste census.”

Those left out can now complete the enumeration online until November 30, news agency PTI reported.

The large-scale door-to-door survey, which concluded on October 31, recorded an 89.48% participation rate across the state. According to officials, nearly 4.22 lakh households had refused to take part, while another 34.49 lakh homes were found locked or vacant during the enumeration period.

To ensure everyone has a chance to be included, the Commission has provided an online self-declaration option available at https://kscbcselfdeclaration.karnataka.gov.in

The initial extension had allowed submissions until November 10, but the deadline has now been pushed further to the end of the month.

“In order to provide an opportunity to everyone to participate in the survey, the period for self-participation through the online link has finally been extended till November 30,” the Commission said in its official statement on Tuesday according to the agency.

The survey began on September 22 and was initially scheduled to conclude by October 7, but the deadline was extended multiple times to improve coverage. So far, data from 6.13 crore residents out of the state’s 6.85 crore projected population (2025 estimate) has been collected.

The ongoing exercise, which uses a 60-question scientific questionnaire, is expected to cost around ₹420 crore. The state had earlier spent ₹165.51 crore on a similar survey conducted in 2015, which was later discarded without being published.

News Network
November 10,2025

airportsalah.jpg

Bengaluru: A viral video purportedly showing a group of Muslims offering 'namaz' at Terminal-2 of the Kempegowda International Airport in the city has ignited a political controversy, with the opposition BJP taking strong exception to the incident and demanding accountability from the state government.

BJP Karnataka unit spokesperson Vijay Prasad asked Chief Minister Siddaramaiah and Minister Priyank Kharge whether those who performed prayers in a public place had obtained any prior permission as mandated in the recent rule framed by the state government.

"How is this even allowed inside the T2 Terminal of Bengaluru International Airport? Hon'ble Chief Minister @siddaramaiah and Minister @PriyankKharge do you approve of this?" Prasad asked in a post on 'X' on late Saturday night.

"Did these individuals obtain prior permission to offer Namaz in a high-security airport zone?" Referring to the rules, which the BJP alleged were framed to restrict RSS activities in the state, Prasad said, "Why is it that the government objects when the RSS conducts Patha Sanchalana (route march) after obtaining due permission from the concerned authorities, but turns a blind eye to such activities in a restricted public area?"

The BJP spokesperson sought to know whether this does not pose a serious security concern in such a sensitive zone.

News Network
October 30,2025

rajprakash.jpg

Bengaluru: The Karnataka government has released the official list of recipients for the 2025 Karnataka Rajyotsava Awards, honouring 70 individuals across diverse fields — including actor Prakash Raj — for their outstanding contributions to society.

For the first time, the awards were finalised without an open call for applications. Recipients were chosen on the basis of district representation and social contribution, said Minister Shivraj Tangadagi at a press briefing held at Vidhana Soudha on Thursday.

“The selection was made based on district-wise and social parameters. Most of those recommended by the advisory committee were approved. The committee met four to five times to finalise the deserving candidates,” the minister said.

In a first, two achievers from the Samagara Haralayya community have been recognised this year. Following a prior decision, no organisations were considered for the award in this edition.

A total of 12 women are among this year’s honourees. Minister Tangadagi noted that some had submitted self-nominations, which were accepted as they were found deserving.

Each award carries a 25-gram gold medal and a cash prize of ₹5 lakh. The felicitation ceremony will be held on 1 November at Ravindra Kalakshetra, Bengaluru, at 6 pm.

List of Awardees 2025

Literature

•    Prof. Rajendra Chenni – Shivamogga
•    Thumbadi Ramayya – Tumakuru
•    Prof. R. Sunandamma – Chikkaballapur
•    Dr. H. L. Pushpa – Tumakuru
•    Rahamat Tarikere – Chikkamagaluru
•    H. M. Poojar – Vijayapura

Folklore

•    Basappa Bharamappa Choudki – Koppal
•    B. Thakappa Kannur – Shivamogga
•    Sanningappa Satteppa Mushennagol – Belagavi
•    Hanumantappa, Marappa, Chilangi – Chitradurga
•    M. Thopanna – Kolar
•    Somanna Dundappa Dhanagonda – Vijayapura
•    Sindhu Gujaran – Dakshina Kannada
•    L. Mahadevappa Udigal – Mysuru

Music / Dance

•    Devendrakuamr Pattar – Koppal
•    Madivalayya Sali – Bidar
•    Prof. K. Ramamurthy Rao – Mysuru

Cinema / Television

•    Prakash Raj – Dakshina Kannada
•    Vijayalakshmi Singh – Kodagu

Administration / Medical

•    H. Siddayya, IAS (Retd.) – Bengaluru South (Ramanagara)
•    Dr. Aalamma Maranna – Tumakuru
•    Dr. Jayaranganath – Bengaluru Rural

Social Service

•    Sulagitti Eeramma – Vijayanagar
•    Fakkeeri – Bengaluru Rural
•    Corine Antoinette Rasquinha – Dakshina Kannada
•    Dr. N. Sitarama Shetty – Udupi
•    Konandur Lingappa – Shivamogga

Sculpture / Crafts / Visual Art

•    Umesh Pambada – Dakshina Kannada
•    Dr. Ravindra Korishetti – Dharwad
•    K. Dinesh – Bengaluru
•    Shantaraju – Tumakuru
•    Jaffer Mohiyuddin – Raichur
•    Penna Obalappa – Bengaluru Rural
•    Shanti Bai – Ballari
•    Pundalik Shastri (Budabudake) – Belagavi

Kannadigas Abroad / Outside State

•    Zakariya Bajpe (Saudi Arabia)
•    P. V. Shetty (Mumbai)

Environment

•    Ramegowda – Chamarajanagar
•    Mallikarjun Ningappa – Yadgir

Agriculture

•    Dr. S. V. Hittalamani – Haveri
•    M. C. Rangaswamy – Hassan

Media

•    K. Subramanya – Bengaluru
•    Amshi Prasanna Kumar – Mysuru
•    B. M. Haneef – Dakshina Kannada
•    M. Siddharaju – Mandya

Science & Technology

•    Ramayya – Chikkaballapur
•    Air Marshal Philip Rajkumar – Davanagere
•    Dr. R. V. Nadagouda – Gadag

Cooperation

•    Shekharagouda V. Malipatil – Koppal

Yakshagana / Theatre / Performing Arts

•    Kota Suresh Bangera – Udupi
•    Airbail Anand Shetty – Udupi
•    Krishna Parameshwara Hegde (K. P. Hegde) – Uttara Kannada
•    Gunduraj – Hassan
•    H. M. Paramashivayya – Bengaluru South (Ramanagara)
•    L. B. Sheikh (Master) – Vijayapura
•    Bangarappa Khudanpur – Bengaluru
•    Mime Ramesh – Dakshina Kannada
•    D. Ratnamma Desai – Raichur

Education

•    Dr. M. R. Jayaram – Bengaluru
•    Dr. N. S. Ramegowda – Mysuru
•    S. B. Hosamani – Kalaburagi
•    Nagaraju – Belagavi

Sports

•    Ashish Kumar Ballal – Bengaluru
•    M. Yogendra – Mysuru
•    Dr. Babina N. M. (Yoga) – Kodagu

Judiciary

•    Justice P. B. Bhajantri (Pavankumar Bhajantri) – Bagalkote

Sculpture / Painting / Handicraft
•    Basanna Monappa Badiger – Yadgir
•    Nagalingappa G. Gangur – Bagalkote
•    B. Maruti – Vijayanagar
•    L. Hemashekar – Mysuru

News Network
October 29,2025

In a revolutionary move to boost transparency and fix accountability, Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari has announced that key details of contractors and officers overseeing National Highway (NH) projects will soon be made public. 

Commuters will be able to access this information, including names and mobile numbers, via QR codes placed on project signboards.

The Minister's announcement, made at a conference organized by the Confederation of Indian Industry (CII), aims to empower citizens and ensure quality control on India's vast highway network.

"If people are paying toll, they deserve international-quality roads... We need ownership, sincerity, and a positive approach. Roads must be good, and they must stay good," Gadkari stated.

The technology-driven initiative ensures that in case of any road defect or inconvenience, the public will know "who are responsible for this," thereby eliminating excuses and making contractors and supervisory officers directly accountable.

This move reinforces the government's commitment to continuous monitoring through performance audits, promising strict action against those found negligent. The ultimate goal is to align India's road infrastructure with the Minister's vision for 'People, Prosperity, and Planet'—focusing on commuter comfort, economic growth, and environmental sustainability.

