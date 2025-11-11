  1. Home
Udupi: Missing teen found dead in Perdur river; friend’s silence prolongs search

News Network
November 11, 2025

udupi.jpg

Udupi, Nov 11: A pall of grief has descended on the Alangaru locality of Perdur village following the tragic discovery of a missing 15-year-old boy, Shreeshan Shetty. His body was recovered on Monday from the waters of the Alangaru Holebagilu river, bringing a sorrowful conclusion to a frantic overnight search by his family.

Shreeshan, a resident of Alangaru, had reportedly ventured to the river on Sunday afternoon with a friend to bathe. According to police reports, the excursion ended in tragedy when the teenager accidentally drowned while in the water.

Crucially, the friend who accompanied Shreeshan, paralyzed by fear and shock following the incident, failed to immediately report what had happened. This devastating silence meant that the victim's family, unaware of the accident, launched a desperate search throughout Sunday night, believing the boy was simply missing.

The breakthrough came only when local police, investigating the disappearance, questioned Shreeshan’s friend, who then disclosed the sequence of events at the river. Following this lead, the search was refocused on the waterway, culminating in the recovery of Shreeshan Shetty's body on Monday.

The local authorities have registered a case at the Hiriyadka police station and are continuing their investigation into the exact circumstances of the drowning and the delay in reporting the fatal accident.

News Network
October 30,2025

rajprakash.jpg

Bengaluru: The Karnataka government has released the official list of recipients for the 2025 Karnataka Rajyotsava Awards, honouring 70 individuals across diverse fields — including actor Prakash Raj — for their outstanding contributions to society.

For the first time, the awards were finalised without an open call for applications. Recipients were chosen on the basis of district representation and social contribution, said Minister Shivraj Tangadagi at a press briefing held at Vidhana Soudha on Thursday.

“The selection was made based on district-wise and social parameters. Most of those recommended by the advisory committee were approved. The committee met four to five times to finalise the deserving candidates,” the minister said.

In a first, two achievers from the Samagara Haralayya community have been recognised this year. Following a prior decision, no organisations were considered for the award in this edition.

A total of 12 women are among this year’s honourees. Minister Tangadagi noted that some had submitted self-nominations, which were accepted as they were found deserving.

Each award carries a 25-gram gold medal and a cash prize of ₹5 lakh. The felicitation ceremony will be held on 1 November at Ravindra Kalakshetra, Bengaluru, at 6 pm.

List of Awardees 2025

Literature

•    Prof. Rajendra Chenni – Shivamogga
•    Thumbadi Ramayya – Tumakuru
•    Prof. R. Sunandamma – Chikkaballapur
•    Dr. H. L. Pushpa – Tumakuru
•    Rahamat Tarikere – Chikkamagaluru
•    H. M. Poojar – Vijayapura

Folklore

•    Basappa Bharamappa Choudki – Koppal
•    B. Thakappa Kannur – Shivamogga
•    Sanningappa Satteppa Mushennagol – Belagavi
•    Hanumantappa, Marappa, Chilangi – Chitradurga
•    M. Thopanna – Kolar
•    Somanna Dundappa Dhanagonda – Vijayapura
•    Sindhu Gujaran – Dakshina Kannada
•    L. Mahadevappa Udigal – Mysuru

Music / Dance

•    Devendrakuamr Pattar – Koppal
•    Madivalayya Sali – Bidar
•    Prof. K. Ramamurthy Rao – Mysuru

Cinema / Television

•    Prakash Raj – Dakshina Kannada
•    Vijayalakshmi Singh – Kodagu

Administration / Medical

•    H. Siddayya, IAS (Retd.) – Bengaluru South (Ramanagara)
•    Dr. Aalamma Maranna – Tumakuru
•    Dr. Jayaranganath – Bengaluru Rural

Social Service

•    Sulagitti Eeramma – Vijayanagar
•    Fakkeeri – Bengaluru Rural
•    Corine Antoinette Rasquinha – Dakshina Kannada
•    Dr. N. Sitarama Shetty – Udupi
•    Konandur Lingappa – Shivamogga

Sculpture / Crafts / Visual Art

•    Umesh Pambada – Dakshina Kannada
•    Dr. Ravindra Korishetti – Dharwad
•    K. Dinesh – Bengaluru
•    Shantaraju – Tumakuru
•    Jaffer Mohiyuddin – Raichur
•    Penna Obalappa – Bengaluru Rural
•    Shanti Bai – Ballari
•    Pundalik Shastri (Budabudake) – Belagavi

Kannadigas Abroad / Outside State

•    Zakariya Bajpe (Saudi Arabia)
•    P. V. Shetty (Mumbai)

Environment

•    Ramegowda – Chamarajanagar
•    Mallikarjun Ningappa – Yadgir

Agriculture

•    Dr. S. V. Hittalamani – Haveri
•    M. C. Rangaswamy – Hassan

Media

•    K. Subramanya – Bengaluru
•    Amshi Prasanna Kumar – Mysuru
•    B. M. Haneef – Dakshina Kannada
•    M. Siddharaju – Mandya

Science & Technology

•    Ramayya – Chikkaballapur
•    Air Marshal Philip Rajkumar – Davanagere
•    Dr. R. V. Nadagouda – Gadag

Cooperation

•    Shekharagouda V. Malipatil – Koppal

Yakshagana / Theatre / Performing Arts

•    Kota Suresh Bangera – Udupi
•    Airbail Anand Shetty – Udupi
•    Krishna Parameshwara Hegde (K. P. Hegde) – Uttara Kannada
•    Gunduraj – Hassan
•    H. M. Paramashivayya – Bengaluru South (Ramanagara)
•    L. B. Sheikh (Master) – Vijayapura
•    Bangarappa Khudanpur – Bengaluru
•    Mime Ramesh – Dakshina Kannada
•    D. Ratnamma Desai – Raichur

Education

•    Dr. M. R. Jayaram – Bengaluru
•    Dr. N. S. Ramegowda – Mysuru
•    S. B. Hosamani – Kalaburagi
•    Nagaraju – Belagavi

Sports

•    Ashish Kumar Ballal – Bengaluru
•    M. Yogendra – Mysuru
•    Dr. Babina N. M. (Yoga) – Kodagu

Judiciary

•    Justice P. B. Bhajantri (Pavankumar Bhajantri) – Bagalkote

Sculpture / Painting / Handicraft
•    Basanna Monappa Badiger – Yadgir
•    Nagalingappa G. Gangur – Bagalkote
•    B. Maruti – Vijayanagar
•    L. Hemashekar – Mysuru

News Network
November 11,2025

udupi.jpg

News Network
October 31,2025

Mangaluru: The Kavoor Police have arrested two individuals accused of duping several residents of Mangaluru’s Kavoor area by promising overseas jobs and collecting nearly ₹1 crore without providing employment.

City Police Commissioner Sudheer Kumar Reddy C.H. identified the accused as Prakruthi U. (34) of Anekal taluk, Bengaluru, and Aldon Rebeiro (42) of Gangolli, Kundapura.

Acting on a complaint from multiple victims, police registered a case at the Kavoor Police Station. During the probe, officers recovered 24 passports, allegedly seized from the victims under the pretext of visa processing, along with 43 grams of gold ornaments worth about ₹4.3 lakh and two mobile phones from the accused in Bengaluru.

Both suspects were taken into custody and produced before the jurisdictional court, the commissioner said.

According to investigators, around 40 people were cheated within Kavoor Police Station limits, while another complaint was filed at Mulki Police Station by a victim claiming similar fraud. The investigation is ongoing.

The operation was conducted under the guidance of ACP (North Sub-Division) Shrikant K and led by Inspector Raghavendra M. Byndoor, assisted by PSI Mallikarjun Biradar, Head Constable Nagarathna, and Constables Raghavendra, Praveen, and Riyaz.

